Россиянку обманули при обмене рублей на тенге

Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские предупредили о мошенничестве с обещанием выгодного обмена валют. К стражам порядка Косшы обратилась россиянка и заявила об обмане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Гражданка РФ, временно проживающая в Целиноградском районе, обратилась с заявлением в отдел полиции Косшы.

Она рассказала, что 3 ноября в Telegram столкнулась с объявлением об обмене рубля на тенге по выгодному курсу.

Первая сделка прошла успешно. Связавшись с автором, иностранка обменяла 72 тыс. рублей (около 550 тыс. тенге).

Позже, договорившись с мужчиной об очередном обмене валют, женщина перевела на его счет 237 500 рублей (1 млн 600 тыс. тенге). После чего злоумышленник просто удалил свой аккаунт в Telegram.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Стражи порядка проводят мероприятия по установлению подозреваемого и призывают быть осторожными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996398-rossiyanku-obmanuli-pri-obmene-rubley-na-tenge/