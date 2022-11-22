Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Экс-руководителю Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"18 ноября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц", - сообщили в пресс-службе судебного органа.

Напомним, 16 мая в Антикоре сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках. По этому делу было начато досудебное расследование.

В этот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Спустя почти две недели после этого ему назначили два месяца содержания под стражей. После срок ареста продлевали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998467-arystanbeku-muhamediuly-prodlili-srok-aresta/