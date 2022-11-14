"Пойду до конца": Бакытгуль Хаменова выступила с последним словом

Бакытгуль Хаменова в суде. Фото: azh.kz

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова выступила в суде с последним словом. Она заявила, что виновность двух других подсудимых ими не оспаривается, сообщает AtyrauPress.

"Очевидно, что моей причастности к делу не было изначально. Гособвинитель, якобы не видя этого, либо не желая признавать свои преступные упущения, с решительной категоричностью утверждает обратное.

Я хочу верить в то, что суд по моим показаниям, а также Рыскалиева и Адамова, вынесет частное постановление, и по итогу будет возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто сфабриковал настоящее "уголовное дело". Прошу оправдать меня в предъявленном обвинении. Я не преступник и пойду до конца, чтобы доказать свою невиновность", - сказала подсудимая.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области и главу управления культуры Акылбека Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю. Еще один человек обвиняется в даче взятки.

Ранее Акылбек Рыскалиев заявил, что оговорил Бакытгуль Хаменову по указанию Антикора. Сама чиновница в суде настаивала на своей невиновности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997045-poydu-do-kontsa-bakytgul-hamenova-vystupila-s-poslednim-slovom/