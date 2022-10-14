Экс-чиновник заявил, что оговорил замакима Хаменову по указанию Антикора

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Накануне, 13 октября, на очередном судебном заседании по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой один из подсудимых Акылбек Рыскалиев сделал неожиданное заявление, пишет "Ак Жайык".

Он отказался от прежних показаний в отношении Бакытгуль Хаменовой, заявив, что на его первоначальные показания повлияли сотрудники Антикора.

"В то время я был в стрессовом состоянии. Ко мне подошел один из сотрудников Антикора и сказал: "Нужно показать, что деньги предназначались заместителю акима области Бакытгуль Хаменовой". Мне пообещали, что если я так скажу, то у меня будет право на защиту и меня не привлекут к ответственности", - сказал Рыскалиев.

Он сообщил, что не знаком с теми, кто дал ему такие указания.

"Они подготовили меня. Я предупредил их, что Хаменова не поймет, если я скажу про Адамова и деньги. Меня особо предупредили, что, отдавая деньги, говорить так, чтобы не вызывать никаких подозрений. Не раскрывать, от кого и что это за деньги, а использовать мимику и жесты. Самое главное, нужно было, чтобы Хаменова поняла, что я принес деньги. Как они меня готовили, так я и сказал", - заявил Рыскалиев.

Его адвокат спросил экс-главу управления почему он изначально дал другие показания.

"Я много думал, я устал наблюдать за предыдущими действиями. Сначала я пытался придерживаться своих первых показаний. Сотрудники Антикора, которые инструктировали меня, сказали, что если я до конца буду придерживаться предыдущих показаний, то у меня все будет хорошо, я буду иметь право на защиту, освобожусь от ответственности и буду на свободе. Но так как они не предприняли никаких действий, чтобы защитить и поддержать меня, я решил рассказать, как все было на самом деле, на какие цели я был вынужден просить деньги, и что нужен был спонсор, чтобы покрыть проделанную работу ради блага страны", - заявил подсудимый.

Издание пишет, что после этого Хаменова расплакалась и поблагодарила Рыскалиева.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю.

Ранее в суде были озвучены некоторые подробности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992652-eks-chinovnik-zayavil-chto-ogovoril-zamakima-hamenovu-po-ukazaniyu-antikora/