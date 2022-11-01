Бакытгуль Хаменова: У меня украли время, которое я должна была посвятить матери и детям

Бакытгуль Хаменова в суде. Фото: azh.kz

31 октября состоялись прения сторон по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Бывшая чиновница изложила свою позицию, передает "Ак Жайык".

Гособвинитель Лаура Асанова утверждает, что разные показания, данные вторым подсудимым Акылбеком Рыскалиевым, противоречат друг другу. По словам прокурора, нет никаких доказательств того, что сотрудники Антикоррупционной службы проводили с ним "инструктаж".

На прениях выступил защитник, младший брат Бакытгуль Хаменовой.

"Бакытгуль уже 10 месяцев страдает от клеветы, которую выдумали сотрудники Антикоррупционной службы. Мы следуем воспитанию наших родителей, отец нас учил признавать, то, что натворил, быть честными.

Если бы Бакытгуль брала взятку, разве мы бы пришли поддержать ее вместе с родственниками? Кому-то это может показаться смешным, но, если честно, у Бакытгуль нет даже собственного жилья. В Атырау она жила в служебной квартире и в Астане жила в парламентском доме", - заявил Арман Хаменов.

Сама обвиняемая представила суду свою версию произошедшего на 40 страницах.

"То, что сейчас происходит, ухудшило здоровье мое и моих близких. А хуже всего то, что украли время, которое я должна была посвятить своей матери и детям. Обвинения в мой адрес о том, что Хаменова имела намерение получить взятку от Адамова и требовала взятку через Рыскалиева, являются просто словами", - сказала подсудимая.

Акылбек Рыскалиев отметил, что надеется на правильную правовую оценку суда.

"Ни я, ни Хаменова не просили у Адамова взятки. Я только попросил у него спонсорские деньги, которые он изначально предложил в качестве помощи. Я уже объяснил в своих показаниях, почему просил эти средства. Прошу вас принять законное и справедливое решение", - обратился обвиняемый.

После прений председательствующий назначил следующее заседание на 14 ноября.

Напомним, бывших замакима Атырауской области Хаменову и главу управления культуры Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю. Адамов обвиняется в даче взятки.

Ранее Акылбек Рыскалиев сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что оговорил Бакытгуль Хаменову по указанию Антикора.

Прокурор запросила для экс-чиновников 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995211-bakytgul-hamenova-u-menya-ukrali-vremya-kotoroe-ya-dolzhna-byla-posvyatit-materi-i-detyam/