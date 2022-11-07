Гибель казахстанки в Сеуле в Хэллоуин: на трагедии пытались нажиться мошенники

Мадина Шерниязова. Фото: из семейного архива/diapazon.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства прокомментировал ситуацию вокруг смерти казахстанки в Сеуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров назвал этот случай трагическим. По его словам, посольство Казахстана в Сеуле сделало все, что было в его силах.

"На следующий день были проведены переговоры с Министерством иностранных дел Кореи, и была достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела погибшей до города Актобе корейская сторона понесет самостоятельно. Тело было доставлено 3 ноября в Алматы, и 4 ноября – в город Актобе", — пояснил спикер.

Между тем, добавил он, не обошлось здесь и без дезинформации.

"В некоторых СМИ прошла непроверенная информация: якобы 1 ноября уже доставлено было тело. Какие-то инсинуации были. К сожалению, есть группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать деньги и объявляли какие-то сборы в соцсетях.

Мы заявляем, что корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела. И информация о том, что якобы не хватает денег на то, чтобы доставить ее тело в Казахстан, не соответствуют действительности", — резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в районе Итхэвон в Сеуле. Более 150 человек погибли в давке во время вечеринки в честь Хэллоуина. Среди жертв оказалась одна казахстанка. О Мадине Шерниязовой и ее трагической гибели рассказывала ее сестра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996091-gibel-kazahstanki-v-seule-v-hellouin-na-tragedii-pytalis-nazhitsya-moshenniki/