Семь лет колонии запросила прокурор для Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова в суде. Фото: azh.kz

Прокурор запросила 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передает AtyrauPress.kz.

Сегодня состоялись прения сторон. Гособвинитель Лаура Асанова запросила для экс-чиновницы 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

К такому же сроку прокурор попросила приговорить и бывшего руководителя областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.

Третьему обвиняемому в даче взятки предложено назначить 4 года лишения свободы.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю. Еще одного человека - за дачу взятки.

Ранее Акылбек Рыскалиев сделал неожиданное заявление. Подсудимый сообщил, что оговорил Бакытгуль Хаменову по указанию Антикора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995031-sem-let-kolonii-zaprosila-prokuror-dlya-bakytgul-hamenovoy/