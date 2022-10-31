Суд Нью-Йорка вынес решение по делу Аблязова

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 24 октября 2022 года вынес окончательное решение по делу Мухтара Аблязова, сообщается на официальном сайте "БТА Банка".

Отмечается, что решение было принято после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов - АО "БТА Банк" и города Алматы против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов.

Аблязов признан виновным в нарушении постановления суда, вынесенного годом ранее, с присуждением ему выплаты в размере свыше 140 тыс. долларов в качестве компенсации расходов Алматы и "БТА Банка", связанных с нарушением.

Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1 тыс. долларов в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда.

"Решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года, в котором рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать, а также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер", — говорится в сообщении.

В своем постановлении от 19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, добавили в пресс-службе банка.

Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.

Напомним, в 2020 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал отчет, согласно которому семья Храпуновых и Мухтар Аблязов незаконно вывели из Казахстана порядка 755 млн долларов.

В декабре 2020 года в России Аблязова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Между тем на родине его заочно приговорили к 20 годам колонии.

В октябре прошлого года американский суд наложил санкции на Аблязова и сына Храпунова.

Летом текущего года сообщалось, что Мухтару Аблязову грозит экстрадиция из Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995030-sud-nyu-yorka-vynes-reshenie-po-delu-ablyazova/