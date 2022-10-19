На какой стадии находится дело Карима Масимова, рассказали в Генпрокуратуре

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса высказался о деле в отношении бывшего руководства КНБ, в том числе экс-главы комитета Карима Масимова, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, на какой стадии находится дело в отношении бывшего руководства КНБ.

"В августе Комитет нацбезопасности официально заявил, что дело расследовано и сейчас проходит ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Я до этого говорил, что ознакомление может занять определенное время", – ответил Асет Чиндалиев.

Однако он не уточнил, сколько именно времени займет эта процедура.

"По-разному. Я не знаю, это зависит от активности самих адвокатов и самих обвиняемых. Ограничения мы никакие не выставляли", – резюмировал он.

Напомним, что 6 января Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, а позже стало известно о его задержании по подозрению в госизмене.

25 августа КНБ заявил, что расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ведомства завершено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993398-na-kakoy-stadii-nahoditsya-delo-karima-masimova-rasskazali-v-genprokurature/