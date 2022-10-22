Бакытгуль Хаменову отказались выпустить под домашний арест

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Накануне, 21 октября, состоялось очередное судебное заседание по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Адвокат просил выпустить ее из СИЗО, сообщает "Ак Жайык".

Адвокат Хаменовой Игорь Вранчев ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитной, находящейся в СИЗО, на домашний арест или подписку о невыезде.

Сама подсудимая, как пишет издание, эмоционально отреагировала на просьбу адвоката.

"Я не знаю, может, на воле люди себя чувствуют хорошо, но в СИЗО каждый час, каждый миг, который ждешь - это время, это человеческая судьба, поэтому, уважаемый суд, я согласна с доводами моего адвоката", — заявила Хаменова.

Тем не менее прокурор Саматова возразила и просила отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты, так как обвинение в отношении Хаменовой квалифицируется как тяжкое.

Судья Жумагали Ташимов удалился в совещательную комнату, а когда вернулся, постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвоката Хаметовой. Он аргументировал такое решение тяжестью предъявленного обвинения.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева судят по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю.

Ранее в суде были озвучены некоторые подробности.

Отметим, что 13 октября на очередном судебном заседании по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой один из подсудимых Акылбек Рыскалиев сделал неожиданное заявление - экс-чиновник заявил, что оговорил подсудимую по указанию Антикора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993872-bakytgul-hamenovu-otkazalis-vypustit-pod-domashniy-arest/