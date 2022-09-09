"Решается моя судьба": новые подробности дела Бакытгуль Хаменовой озвучены в суде

Зал суда. Фото: azh.kz

В суде №2 Атырау рассматривается уголовное дело в отношении заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой и других подсудимых. В ходе очередного заседания были допрошены свидетели, которые рассказали некоторые подробности, передает "Ак Жайык".

Кроме Бакытгуль Хаменовой на скамье подсудимых оказались экс-руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев и директор ТОО "Балкыту" Омиртай Адамов.

Свидетелями выступили глава отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Атырау Нурбек Ахмедьяров, председатель ОО "Асыл өлке" Орынша Макеева и руководитель областного центра народного творчества Жанибек Аманиязов.

Бакытгуль Хаменова задала вопросы Нурбеку Ахмедьярову.

"Вы в ходе следствия отвечали на вопросы следователя. Поэтому сейчас, когда решается моя судьба, прошу ответить четко, так, как тогда отвечали следователю. Вам кто-то из областного управления культуры или других областных управлений давал поручение, что нужно установить памятник, перевести деньги?" - поинтересовалась она.

Бакытгуль Хаменова. Фото: azh.kz

"Об этом было только по телефону сообщение от Акылбека Рыскалиева", - ответил свидетель.

"С какого месяца 2021 года Акылбек Рыскалиев начал давать вам задания?" - спросила подсудимая.

"Точное время не помню. В телефонном разговоре он сказал, что есть необходимость запросить средства из бюджета на установку памятника Абаю", - ответил он.

"Вам говорили, что надо срочно заключать договор с ТОО "Балкыту"? - задала вопрос Хаменова.

"Четкого поручения заключить контракт именно с ТОО "Балкыту" не было", - сообщил свидетель.

Следующей была допрошена Орынша Макеева.

"27-29 октября 2021 года должна была состояться международная конференция, Хаменова позвонила мне и сказала: "По поручению президента состоится конференция. Это задача, поставленная Атырауской области, прошу принять в этом участие".

Моя работа состояла в том, чтобы обратиться за помощью к спонсорам. На деньги спонсоров конференцию провело ТОО "Керим медиа", я работала с ними по договору. Они занимались проведением конференции в "Салтанат сарайы" и Центре Абая. Я только переводила ТОО "Керим медиа" по договору деньги спонсоров.

Заключила контракт с "Керим медиа" и 231 490 511 тенге перечисляла с 8 октября. Последний платеж был сделан 8 февраля 2022 года. Отчеты о переводах я отправляла Рыскалиеву по WhatsApp", - объяснила свидетель.

Затем заслушали Жанибека Аманиязова.

"В 2021 году проводилась международная конференция, которая состояла из нескольких частей: в драмтеатре, "Салтанат сарайы", селе Сарайшык. Центр, который я возглавляю, отвечал за создание этнодеревни в Сарайшыке.

Я был ответственен за очистку территории музея, за ограждение территории, за юрты из 7 районов, за создание возможности для посещения выставки населением. По этнодеревне в управлении культуры составили смету на 33 млн тенге. Мы полностью освоили эти бюджетные средства. Спонсоры для организации этнодеревни не привлекались", - рассказал свидетель.

Прокурор попросила его рассказать про 10 декабря 2021 года, когда в его кабинет пришел Акылбек Рыскалиев.

"Акылбек Аманбаевич до обеда позвонил и сказал, чтобы я был в кабинете. Он пришел ко мне в 16-17 часов, в руках была барсетка. Задавал вопросы по работе, минут через 7-8 достал из барсетки свернутый пакет и сказал, что это надо передать Бакытгуль Каиржановне. Я еще раз уточнил: "Бакытгуль Каиржановне?". Он сказал "да".

После встречи я проводил Рыскалиева из офиса до дверей. Затем ко мне подошли сотрудники Агентства по противодействию коррупции и отвели обратно в мой кабинет, сказав, что будет производиться обыск. Зайдя внутрь, они сказали, что у меня есть одна вещь, и открыли пакет, который лежал на столе. Там было 2,5 млн тенге. Я не знал, что Рыскалиев оставил мне деньги", - пояснил Жанибек Аманиязов.

"Вам Бакытгуль Хаменова сказала о пакете?" - переспросила прокурор.

"Хаменова написала в WhatsApp: "Приезжайте". Она и до этого расспрашивала о культурных мероприятиях в городе, о ходе их проведения. Мы показывали Бакытгуль Каиржановне сценарии культурных мероприятий", - пояснил руководитель областного центра народного творчества.

На вопрос адвоката, обращалась ли к нему когда-нибудь Хаменова с личными просьбами, он ответил отрицательно. Насчет Рыскалиева свидетель пояснил.

"В свое время он попросил у меня 200 тысяч тенге, сказав, что просит Бакытгуль Хаменова. Я не мог найти эти деньги, записался на прием к Бакытгуль Каиржановне и рассказал, что руководитель управления культуры просил у меня 200 тысяч тенге по ее просьбе. Она ответила, что никаких денег через Рыскалиева не просила, и попросила сообщать, если подобное повторится", - рассказал Жанибек Аманиязов.

Однако Рыскалиев это заявление опроверг.

Также были просмотрены видеозаписи, сделанные в ходе задержания подозреваемых. На видео оперативники спрашивают у Рыскалиева, что это за деньги в пакете, а он отвечает, что их он взял в долг у знакомого. Однако позже изменил показания.

"Я был очень взволнован и растерян, когда меня задержали сотрудники Антикора, поэтому плохо контролировал свою речь. Но позднее, успокоившись, решил рассказать обо всем от начала до конца", - объяснил подсудимый.

Процесс продолжается.

Напомним, замакима региона и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела судят по обвинению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987015-reshaetsya-moya-sudba-novye-podrobnosti-dela-bakytgul-hamenovoy-ozvucheny-v-sude/