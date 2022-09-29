"Не помню, почему стрелял": обвиняемый в тройном убийстве озвучил свою версию в Атырау

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Атырауской области

В Атырау продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в тройном убийстве в микрорайоне Авангард. Подсудимый озвучил свою версию произошедших событий, передает "Ак Жайык".

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

По словам обвиняемого, в 2014 году он женился. От этого первого брака имеются две дочери. Работая в столовой в школе Атырау, он познакомился с устроившейся туда девушкой. Вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе молодые люди стали жить с марта 2022 года, женщина собиралась развестись с супругом.

"15 марта в обед позвонил участковый и сообщил, что поступила жалоба от ее мужа. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили ее муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли еще два родственника. Они мне сказали: "Старший ребенок жалуется на то, что я его избиваю". Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили", - пояснил подсудимый.

Он заявил, что муж его возлюбленной и его родственники ему угрожали. Поэтому в декабре прошлого года он купил два пистолета "в целях безопасности". Причем якобы думал, что они травматические, и не знал, что переделаны в боевые. Мужчина постоянно носил их с собой.

Само тройное убийство, по его версии, выглядит так, что на конечной остановке в Авангарде от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание.

"Не помню, что дальше было. Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау", - рассказал обвиняемый.

Также подсудимый подтвердил, что на записи с камеры наблюдения стрелял именно он.

"Да, это был я. Но я не знаю, почему стрелял, ничего не помню! Предъявленное обвинение не признаю!" - заявил обвиняемый.

Процесс продолжается.

Напомним, в марте текущего года в результате стрельбы в Атырау погибли три человека, еще один попал в больницу. Вскоре подозреваемый был задержан. После этого преступления осудили участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних, который обвинялся в бездействии по службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990150-ne-pomnyu-pochemu-strelyal-obvinyaemyy-v-troynom-ubiystve-ozvuchil-svoyu-versiyu-v-atyrau/