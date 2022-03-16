Стрельба в Атырау: задержан подозреваемый

Иллюстративное фото: ДП СКО

Появились подробности перестрелки в Атырау, которая произошла минувшей ночью. Полицейские сообщили о задержании подозреваемого.

Как уточнили в полиции, подозреваемый стрелял из пистолета, пишет издание "Прикаспийская коммуна" со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

В результате были убиты двое мужчин 1995 и 1999 годов рождения. Вскоре неподалеку нашли тело еще одного молодого человека 1999 года рождения. Также был ранен 27-летний мужчина, он попал в больницу.

Как сообщили в полиции корреспондентам издания, по подозрению в преступлении был выявлен и задержан уроженец Мангистауской области 1993 года рождения. Его поместили в ИВС. Инцидент произошел на почве личных разногласий.

Следственные действия ведутся по статье "Убийство" УК РК.

Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению, согласно уголовно-процессуальному законодательству РК.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о гибели нескольких человек в результате перестрелки. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь из автомата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960913-strelba-v-atyrau-zaderzhan-podozrevaemyy/