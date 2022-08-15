Полицейского осудили после громкого тройного убийства в Атырау

Фото с места событий: Telegram-канал "Чиновник"

В Атырау вынесен приговор в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции. Он обвинялся в бездействии по службе, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщается на официальном сайте Атырауского областного суда.

В марте текущего года неизвестный открыл стрельбу в Атырау, в результате чего погибли три человека, еще один получил ранения.

После громкого преступления было возбуждено уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних по обвинению в бездействии по службе, повлекшего тяжкие последствия (п.1 ч.4 ст.370 УК РК).

Страж порядка предстал перед судом. Установлено, что житель региона обращался с заявлением в полицию по поводу избиения своих детей гражданским супругом своей бывшей жены. После чего обоих мужчин и несовершеннолетнего ребенка вызвали в участок.

Там отец и его сын рассказали, что отчим хранит в доме пистолет с патронами.

"Однако участковый инспектор полиции, недобросовестно исполняя служебные обязанности, халатно отнесся к сообщению о факте хранения оружия и, не предпринимая никаких действий, проявил служебное бездействие с целью облегчения своей работы", - отметили в суде.

Как добавили в ведомстве, мужчина, почувствовав, что не будет привлечен к ответственности за незаконное хранение оружия, в тот же день около 22.30 часов в микрорайоне Авангард-3 неоднократно стрелял по людям из пистолета.

В результате три человека скончались на месте происшествия, а отец ребенка был доставлен в реанимацию. По данному факту возбуждено отдельное уголовное дело, по которому сейчас ведется досудебное расследование.

Своей вины полицейский не признал. Однако его осудили на три года лишения свободы. Также он больше не сможет работать в правоохранительных органах. Кроме того, он был лишен специального звания "капитан полиции".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в середине марта текущего года появилась информация о том, что в Атырау произошло тройное убийство, еще один человек попал в больницу. Подозреваемого в стрельбе вскоре задержали. Им оказался уроженец Мангистауской области.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел на почве личных разногласий. Позже было найдено и оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983196-politseyskogo-osudili-posle-gromkogo-troynogo-ubiystva-v-atyrau/