СМИ: Неизвестный открыл стрельбу из автомата в Атырау, погибли три человека (видео)

Фото с места событий: Telegram-канал "Чиновник"

В СМИ появилась информация о стрельбе, которая произошла накануне вечером в Атырау. Сообщается, что погибли несколько человек.

Около десяти вечера в Атырау на остановке "Авангард" неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, пишет местное издание "Ак жайык".

По информации корреспондентов, погибли 2 человека, еще один попал в больницу. Вскоре, как пишет издание, рядом с местом преступления было найдено еще одно тело с огнестрельными ранениями.

Уточняется, что пострадавший с пулевым ранением в голову доставлен в реанимацию областной больницы.

По предварительным данным, стрелок скрылся, сейчас его ищет полиция.

Издание сообщает, что произошедшее преступление может быть связано с недавней дракой в одном из клубов города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960912-smi-neizvestnyy-otkryl-strelbu-iz-avtomata-v-atyrau-pogibli-tri-cheloveka/