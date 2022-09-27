Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 17 человек

Цветы у школы в Ижевске. Фото: vk.com/izhevsk.life

Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе в России выросло до 17 человек, среди них 11 детей и шесть взрослых, передает РИА Новости со ссылкой на сайт главы Удмуртии.

"Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых", – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, неизвестный мужчина проник в школу в Ижевске, убил охранника и открыл в учебном заведении стрельбу.

СК России сообщил, что в результате нападения погибли 13 человек: шесть взрослых и семь детей. Еще 21 человек получил ранения. Позднее стало известно, что число погибших в результате стрельбы в школе в российском Ижевске выросло до 15, ранения получили 24 человека.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989710-chislo-pogibshih-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-uvelichilos-do-17-chelovek/