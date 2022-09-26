"Виртуальные квартиры" сдавали в Астане

Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

13 человек стали жертвами интернет-мошенника, который сдавал "виртуальные квартиры" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По информации стражей порядка, некий аферист, проживая в другом городе, через фейковые объявления в интернете "сдавал" в аренду квартиры в столице.

Сообщается, что потерпевшие перечисляли на банковский счет злоумышленника по 15-20 тыс. тенге в качестве задатка, после чего "арендодатель" переставал выходить на связь.

Так, по данным полиции, в органы правопорядка уже обратились 13 жертв мошенника.

В настоящее время столичные полицейские расследуют дело по статье "Мошенничество".

21-летний подозреваемый был задержан. Сейчас проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989561-virtualnye-kvartiry-sdavali-v-astane/