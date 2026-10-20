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    Виктор Николаев
    Редактор

    Южная Корея отзовет часть дипломатов из Украины

    Опубликовано:

    Флаг Южной Кореи
    Флаг Южной Кореи. Фото: Jason Hosking/Getty Images

    Правительство Южной Кореи сообщило о принятом решении отозвать часть дипломатических сотрудников из Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

    О решении отозвать дипломатов сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    Стоит отметить, что около двух недель назад Южная Корея решила отозвать своего посла из Украины. Причиной стал спор вокруг раскрытия Киевом информации.

    Скандал между Украиной и Южной Кореей

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал, что Украина недавно направила двух северокорейских солдат в Южную Корею.

    Позже президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен вновь выступил с заявлением в адрес Украины в связи со скандалом с северокорейскими военнопленными.

    Поле этих заявлений МИД Украины сообщил, что причиной обмена критическими публичными заявлениями после события стала разница в трактовке договоренностей по режимам конфиденциальности.

    В январе 2025 года стало известно, что двое северокорейских солдат были захвачены в плен украинскими силами в январе 2025 года в Курской области России.

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    Южная Корея отзовет часть дипломатов из Украины

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