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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Пенсии восстановили, деньги вернули: более 900 казахстанцам помогли после решений Конституционного суда

    Опубликовано:

    Деньги
    Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    За девять месяцев 2026 года в Казахстане восстановили права 917 казахстанцев благодаря мерам прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Прокуратура Казахстана подвела итоги работы по реализации правовых позиций Конституционного суда за девять месяцев 2026 года.

    За этот период внесено 130 актов прокурорского надзора и реагирования, гражданам возмещено 1 883 045 тенге, а 18 человек восстановлены на службе после увольнения за отсутствие на работе более трех часов.

    Один из примеров касается пенсионных выплат казахстанцам, которые переехали за границу.

    "Конституционный суд разъяснил, что проживание за пределами Казахстана само по себе не может служить основанием для отказа в назначении или прекращения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты при соблюдении установленных законом условий.

    Прокуратурой области Жетісу был выявлен факт прекращения пенсионных выплат гражданину Казахстана исключительно в связи с переездом на постоянное место жительства за рубеж. Принятые меры прокурорского реагирования обеспечили полное восстановление его прав.

    Кроме того, 18 июня 2026 года судебная коллегия по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда удовлетворила иск субъекта обращения.

    Судебный акт был направлен на исполнение в подразделение Центра пенсионных выплат, а прокуратурой в корпорацию "Правительство для граждан" направлено разъяснение правовой позиции Конституционного Суда и данный вопрос взят на контроль до полного исполнения", - говорится в сообщении.

    Другой пример касается расходов на услуги частных судебных исполнителей при исполнении судебных решений об определении порядка общения с ребенком.

    "Конституционный суд указал на недопущение возложения необоснованных дополнительных расходов на родителя, в пользу которого вынесено судебное решение, и обеспечение реальной защиты его прав и интересов ребенка.

    В рамках реализации правовой позиции Конституционного суда, в Шымкенте прокуратура выявила факты взыскания таких расходов с родителей, в пользу которых были вынесены судебные решения. В результате принятых мер трем гражданам возмещено 249 750 тенге" , - добавили в Генпрокуратуре.

    Аналогичные нарушения установлены в Астане и Северо-Казахстанской области. По протесту прокурора незаконное постановление отменено, частный судебный исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности".

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    Пенсии восстановили, деньги вернули: более 900 казахстанцам помогли после решений Конституционного суда

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