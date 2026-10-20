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      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Подросток запрыгнул на скамейку и сломал ее в ЗКО

      Опубликовано:

      Подросток на скамейке
      Подросток на скамейке. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

      В Западно-Казахстанской области оштрафовали родителей 16-летнего подростка, который прыгнул на скамейку на аллее и сломал ее, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК", сотрудники Бурлинского районного отдела полиции выявили факт повреждения скамейки для отдыха на одной из аллей Аксая.

      При изучении записей камер видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что трое подростков шли по аллее, когда один из них запрыгнул на скамейку и сломал ее.

      Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний школьник.

      Инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую разъяснительную беседу с подростком и его родителями. Материалы по факту правонарушения направили на рассмотрение в суд.

      По решению суда родителей несовершеннолетнего оштрафовали.

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      Подросток запрыгнул на скамейку и сломал ее в ЗКО

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