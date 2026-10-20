Роботы-пылесосы оказались угрозой для приватности владельцев

Роботы-пылесосы способны собирать карты жилья, записи разговоров и фотографии интерьера, а затем передавать эти данные на сторонние серверы, пишет Engadget.

Современные умные пылесосы оснащаются микрофонами, сенсорами и камерами для навигации в комнатах. Однако эти же устройства могут фиксировать подробную информацию о происходящем в доме. В зависимости от модели робот может сохранять историю уборок, планировку комнат, названия помещений, типы напольных покрытий и даже данные о локальной сети Wi-Fi.

Главная проблема заключается в обязательной связи устройств с облачными сервисами производителя. Когда пользователь подключается к пылесосу удаленно, передача данных идет через внешние серверы. Это создает риск утечки информации из-за возможных сбоев в системе безопасности. В качестве примера эксперты приводят случай, когда пользователь из-за ошибки в правах доступа случайно получил контроль над 7000 чужих пылесосов по всему миру.

Для защиты личных данных специалистами рекомендуется изучать политику конфиденциальности перед покупкой и выбирать модели с локальной обработкой информации. Владельцам уже купленных устройств советуют регулярно обновлять прошивку, использовать сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию и отключать функции вроде удаленного видеопросмотра.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.