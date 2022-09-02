Награжден полицейский, раненный при пресечении январских беспорядков (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Государственную награду получил полицейский, раненный при пресечении январских беспорядков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Указом президента Казахстана за безупречное выполнение своих служебных обязанностей, а также вклад в обеспечение правопорядка в городе участковый инспектор полиции УП Ауэзовского района Алматы, старший лейтенант полиции Газиз Нургалымов награжден медалью "Айбын" 2-й степени.

Награду герою вручил начальник Департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.

"Во-первых, от всего коллектива большое спасибо Вам, родителям Газиза, за воспитание достойного сына. Я приехал сегодня с особой миссией по поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова, чтобы вручить государственную награду.

Желаем скорейшего выздоровления Газизу. Готовы и впредь оказывать поддержку и помощь", – заявил главный полицейский города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985967-nagrazhden-politseyskiy-ranennyy-pri-presechenii-yanvarskih-besporyadkov-video/