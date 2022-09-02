Об амнистии для участников январских событий высказались в Генпрокуратуре

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса заявил, что пока неизвестно, сколько участников январских событий попадет под амнистию, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Чиндалиева, пока нет точных данных о том, какое количество подозреваемых и осужденных по делу о январских событиях сможет рассчитывать на амнистию.

"Пока количество сказать не могу, потому что сейчас будем отрабатывать. Там надо будет смотреть, как вы знаете, президент поручение дал. Те, кто совершил экстремистские преступления, организаторы, они не подлежат амнистии.

Вы знаете, больше 1000 дел расследовалось, около 1000 человек уже осуждено. Надо будет смотреть из этой статистики. Пока я не готов сказать, сколько человек будет", - заявил заместитель генпрокурора.

Не знает он и точных сроков исполнения поручения президента.

"Когда будет готово, обязательно объявим об этом. Когда законопроект будет готовиться, в ходе обсуждения, конечно же, эти цифры будут озвучиваться. Я общие цифры по экстремистам не помню, честно сказать, потому что очень много дел.

Я могу сказать, что президент правильно сказал, мы и на стадии следствия проявляли акты гуманизма, и президент говорил с самого начала, как вы помните, после январских событий: те, кто совершил небольшие преступления, чтобы их не лишали свободы, чтобы подходили к ним гуманно.

Я скажу, что у нас 983 человека, по-моему, осуждены, из них более 100 получили реальные сроки, остальные ограничения или условно", - добавил спикер.

По погибшим данные, по его словам, не изменились: жертвами тех событий стали 238 человек. При этом в июне сообщалось о 232 погибших в результате беспорядков в начале года.

Напомним, вчера в своем послании Токаев объявил амнистию для участников январских событий, однако коснется она не всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985862-ob-amnistii-dlya-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-vyskazalis-v-genprokurature/