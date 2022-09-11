Антикор ответил на обвинения экс-замакима Атырауской области Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: azh.kz

Антикоррупционная служба ответила на обвинения экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой в необоснованном преследовании. Ответ ведомства появился в официальном Telegram-канале Антикора.

В Атырауской области уже несколько дней идет суд по делу бывшего заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой. Ее подозревают в коррупционном преступлении.

На одном из прошедших заседаний Хаменова заявила, что она невиновна. Слова подсудимой приводит издание "Мой город".

"Сейчас время сильных. Время Антикора. Видите же, Антикор сказал, что им нужна только Хаменова", - цитирует издание экс-чиновницу.

Слова подсудимой прокомментировали в Антикоррупционной службе.

"Хаменова в декабре прошлого года была изобличена в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем Управления культуры Рыскалиевым А. от директора ТОО за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство в ходе исполнения обязательств.

Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей.

Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором. Итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц будет принято судом", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, замакима региона и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела судят по обвинению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Ранее на очередном заседании суда были допрошены свидетели, которые рассказали некоторые подробности дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987189-antikor-otvetil-na-obvineniya-eks-zamakima-atyrauskoy-oblasti-hamenovoy/