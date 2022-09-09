Мужчину осудили за убийство отца троих детей в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

В Уральске вынесен приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве отца троих детей. Трагедия произошла в сентябре 2021 года недалеко от ночного клуба, передает "Мой город".

Тело 29-летнего Бахтияра Шарипова обнаружили полицейские, которые приехали на место после анонимного звонка. Стражам порядка сообщили, что между молодыми людьми происходит драка.

Позже был задержан 23-летний подозреваемый, который сознался в содеянном. Он предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.99 УК РК (Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц).

Суд установил, что в тот вечер Шарипов пытался разнять дерущихся возле ночного клуба. Тогда из заведения вышел подсудимый, схватил Бахтияра за шею и начал душить. Затем с использованием бойцовского приема он поднял оппонента и ударил головой об асфальт.

Потерпевший сразу потерял сознание и умер. При этом обвиняемый продолжил наносить ему удары руками и ногами. Эксперты заключили, что смерть наступила после травмы головы.

В совещательной комнате суд исключил преступление, совершенное группой лиц, потому что не было ни одного доказательства, что рядом с подсудимым в тот момент был кто-то еще.

В итоге ему назначили 15 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона с вердиктом не согласна. Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому есть время на обжалование.

Напомним, 11 сентября 2021 года в полицию поступило анонимное сообщение о драке у ночного клуба в Уральске. Выехавшие на место оперативники обнаружили здесь тело парня. Позже родственники погибшего рассказали свою версию трагедии. Подозреваемый был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986979-muzhchinu-osudili-za-ubiystvo-ottsa-troih-detey-v-uralske/