Ударила ножом из-за измены: женщину осудили за убийство мужа-полицейского в СКО

Иллюстративное фото: ДП СКО

Супруга полицейского оказалась на скамье подсудимых по обвинению в убийстве своего мужа в Петропавловске. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесен приговор, передает Sputnik Казахстан.

Дело рассматривалось по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Суд установил, что 25 мая 2022 года около 02.30 часов ночи, находясь в своей квартире, женщина на почве конфликта и обиды на своего мужа за совершенную им супружескую измену нанесла ему ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался на месте.

"В качестве смягчающих обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, наличие у нее двоих малолетних детей, а также аморальность и противоправность поведения потерпевшего, явившиеся поводом к совершению преступления. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в пресс-службе суда.

В итоге обвиняемую приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, в мае текущего года в доме одного из микрорайонов Петропавловска было обнаружено тело 32-летнего участкового инспектора. На причастность к убийству стали проверять супругу погибшего. Позже стало известно, что она предстала перед судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986805-udarila-nozhom-iz-za-izmeny-zhenschinu-osudili-za-ubiystvo-muzha-politseyskogo-v-sko/