Женщину судят за убийство мужа-полицейского в Петропавловске

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В Петропавловске начался суд над женщиной, которую обвиняют в убийстве супруга, работавшего полицейским. Основная версия следствия - преступление совершено на почве ссоры и неприязненных отношений, передает Sputnik Казахстан.

22 августа в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области состоялось первое заседание по громкому делу.

В самом начале процесса сторона защиты заявила ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме, поскольку в материалах и показаниях подсудимой содержатся моменты, которые касаются ее интимной и личной жизни. Суд его удовлетворил.

"В целях предотвращения разглашения сведений об интимной стороне жизни участников процесса уголовное дело по статье 99 части 1 УК (Убийство) провести в закрытом судебном заседании", - огласил решение председательствующий Сергей Викторенко.

Издание отмечает, что погибший страж порядка проработал в органах внутренних дел больше 5 лет. За это время зарекомендовал себя как исполнительный, ответственный сотрудник и семьянин.

Капитан полиции жил с родителями, женой и двумя маленькими детьми.

Напомним, 25 мая текущего года в доме одного из микрорайонов Петропавловска было обнаружено тело 32-летнего участкового инспектора. На причастность к убийству стали проверять супругу погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984255-zhenschinu-sudyat-za-ubiystvo-muzha-politseyskogo-v-petropavlovske/