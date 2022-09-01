27 человек судят по делу о январских беспорядках в Атырау

Зал суда. Фото: azh.kz

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 31 августа начался процесс в отношении участников январских событий. На скамье подсудимых оказались 27 человек, передает "Ак Жайык".

Пятерых обвиняемых доставили в зал суда из СИЗО, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Им вменяют ряд уголовных статей: ч.2 ст.272 (Участие в массовых беспорядках), 380 (Применение насилия в отношении представителя власти), 380-1 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 291 (Хищение оружия).

Зал суда. Фото: azh.kz

По делу проходят 110 потерпевших - это полицейские и военнослужащие, также привлечены около 100 свидетелей. Всех подсудимых защищают адвокаты, у некоторых их по два.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, ранее полиция показала видео массовых беспорядков в Атырау, которые произошли в начале января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985651-27-chelovek-sudyat-po-delu-o-yanvarskih-besporyadkah-v-atyrau/