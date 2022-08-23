Подозреваемая в громком убийстве родила в следственном изоляторе Уральска

Кадр из видео: ДП ЗКО

В Уральске подозреваемая в громком убийстве женщины, произошедшем в марте текущего года, родила четвертого ребенка в СИЗО. Меру пресечения ей изменили. Об этом сообщили в суде, передает "Мой город".

22 августа для подозреваемой изменили меру пресечения.

"Постановлением Специализированного следственного суда Уральска мера пресечения с содержания под стражей изменена на домашний арест сроком на один месяц", - пояснили в суде.

Основанием послужило то, что необходимые следственные действия проведены в полном объеме, осталось приобщить заключение экспертизы.

Также были учтены личность женщины, отсутствие прежних судимостей, наличие постоянного места жительства и малолетних детей.

Четвертый ребенок родился 19 августа в следственном изоляторе. Находясь под домашним арестом, она не сможет повлиять на объективность и всесторонность завершения досудебного производства.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, 72-летнюю пенсионерку убили в собственном доме в поселке Зачаганск 9 марта. Тело обнаружил сын погибшей, придя с работы.

Как сообщили в полиции, предварительная причина смерти - множественные ножевые повреждения шеи. Дело возбудили по двум уголовным статьям: ч.2 ст.99 "Убийство" и ст.192 "Разбой", так как с места преступления пропали золотые украшения.

Позже стражи порядка распространили фоторобот и видео с подозреваемой. Спустя некоторое время ее задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984419-podozrevaemaya-v-gromkom-ubiystve-rodila-v-sledstvennom-izolyatore-uralska/