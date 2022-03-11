Женщину жестоко убили в пригороде Уральска

Фото: предоставлено соседями погибшей

Тело 72-летней женщины обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями в собственном доме в пригороде Уральска. Сообщения об ужасном преступлении начали распространять в социальных сетях. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Вечером 10 марта в мессенджерах начали распространяться сообщения о жестоком убийстве пожилой женщины в пригородном поселке Зачаганск. Люди предупреждали друг друга, чтобы двери домов были закрыты.

"Женщину убили в собственном доме. Это просто ужас", - говорилось в сообщении.

Полицейские заявили, что из дома пенсионерки ничего не пропало. Сейчас на розыск преступников брошен весь личный состав органов внутренних дел.

"9 марта в 18.30 часов в одном из домов частного сектора поселка Зачаганск было обнаружено тело женщины 1950 года рождения с признаками насильственной смерти.

Предварительная причина смерти - множественные ножевые повреждения шеи. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Отрабатывается список лиц на причастность к преступлению. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям УК РК: ч.2 ст.99 "Убийство" и ст.192 "Разбой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960247-zhenschinu-zhestoko-ubili-v-prigorode-uralska/