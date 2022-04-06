Распространяли фоторобот: подозреваемую в жестоком убийстве задержали в Уральске

Кадр из видео: ДП ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области заявили о задержании подозреваемой в громком преступлении. Арестована 35-летняя женщина, которая, по версии следствия, жестоко убила 72-летнюю жительницу Уральска. Преступление было совершено в частном доме, где пенсионерка находилась одна, передает корреспондент NUR.KZ.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что на раскрытие особо тяжкого преступления им понадобилось три недели. За это время обходом было охвачено более 700 домов, опрошено порядка тысячи граждан.

"В результате получены достоверные сведения о причастности к данному преступлению 35-летней жительницы Уральска. Она ранее не судима и не состояла на учете в органах внутренних дел. После задержания подозреваемой проведены обыски по месту жительства. Обнаружена окровавленная одежда, нож и другие доказательства", - сообщили в ведомстве.

Полицейские добавили, что им до сих пор неясен мотив преступления. Добычей подозреваемой стали серьги, обручальное кольцо и печатка.

При этом жертве были нанесены многочисленные ножевые ранения. Также стало известно, что злоумышленница использовала перчатки и тщательно скрыла следы своего пребывания в доме.

Напомним, убийство произошло 9 марта. В частном доме поселка Зачаганск была обнаружена мертвой пожилая женщина. Позже стражи порядка распространили фоторобот и видео, на котором, предположительно, была запечатлена подозреваемая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963746-rasprostranyali-fotorobot-podozrevaemuyu-v-zhestokom-ubiystve-zaderzhali-v-uralske/