Фоторобот и видео с подозреваемой в жестоком убийстве показала полиция ЗКО

Кадр из видео: ДП ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области распространили фоторобот и видеозапись, на которой снята подозреваемая в жестоком убийстве 72-летней женщины в Уральске. Правоохранители просят людей оказать помощь в розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

Пенсионерку убили в собственном доме 9 марта. Тело обнаружил сын погибшей, придя с работы. Он заявил, что с матери сняли золотые украшения, которые она носила постоянно. Уже тогда появилось предположение, что к преступлению может быть причастна женщина.

"Это видео было снято вблизи дома, где произошло преступление. На кадрах женщина в возрасте 35-45 лет, которая при ходьбе прихрамывает на одну ногу. Если кто-то ее узнал, просим обратиться в правоохранительные органы", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство".

Полицейские проинформировали, что конфиденциальность и анонимность гарантируется. Также за помощь в розыске предусматривается денежное вознаграждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962445-fotorobot-i-video-s-podozrevaemoy-v-zhestokom-ubiystve-pokazala-politsiya-zko/