Январские события: сколько человек уже осуждено, раскрыли в Генпрокуратуре

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В Генеральной прокуратуре Казахстана подвели итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие. Их ведомство приводит на своем официальном сайте.

В Генпрокуратуре отметили, что с начала года, во исполнение поручений президента, прокуроры усиленно работали над установлением причин и деталей "январской трагедии", выявлением организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков.

"На сегодняшний день по результатам расследования этих событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждено 717 лиц", – добавили в ведомстве.

В числе этих 717 человек, по информации ГП, – осужденные за: участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия.

По данным от 29 июня, во время январских событий в Казахстане погибло 232 человека, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980722-yanvarskie-sobytiya-skolko-chelovek-uzhe-osuzhdeno-raskryli-v-genprokurature/