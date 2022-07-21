Четверых осужденных по делу о январских событиях освободили в зале суда в Костанае

Фото из зала суда: tobolinfo.kz

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении четверых мужчин. Их обвиняли в участии в массовых беспорядках в начале января текущего года, сообщается на официальном сайте городского суда.

Сообщается, что подсудимые в период ЧП (5 января 2022 года) принимали участие в массовых беспорядках.

Раздробив брусчатку и демонтировав кафель со здания АО "Казпочта", они кидали осколки в сотрудников полиции, в результате чего один из сотрудников СОБР получил телесные повреждения.

Кроме того, подсудимыми, согласно материалам дела, были повреждены 2 служебных авто ДП, а также демонтированы установленные на площади "Сити-центра" урны и скамейки, которые были использованы для блокирования центральной улицы.

Своими действиями подсудимые причинили имущественный ущерб отделу ЖКХ акимата Костаная, ДП и АО "Казпочта" на общую сумму в размере 427 000 тенге, отметили в суде.

Подчеркивается, что в ходе судебного разбирательства подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать их виновными с назначением наказания на срок от 3 до 4 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Все подсудимые вину признали и поддержали процессуальное соглашение в полном объеме.

Потерпевшие также были согласны, кроме того, они просили оставить их иски без рассмотрения ввиду полного возмещения ущерба.

"В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, судом назначено наказание в виде лишения свободы Ан. и Р. - по 4 года, Аб. и Б. - по 3 года, с применением ст.63 УК условно с установлением пробационного контроля", - говорится в сообщении.

Осужденные освобождены из-под стражи в зале суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979458-chetveryh-osuzhdennyh-po-delu-o-yanvarskih-sobytiyah-osvobodili-v-zale-suda-v-kostanae/