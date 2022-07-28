Еще двоих подозреваемых задержали после смертельной перестрелки в Есике

Задержание подозреваемого. Фото: ДП Алматинской области

В Есике задержаны еще двое подозреваемых в смертельной перестрелке. Оружие, использованное в конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Подозреваемые 1992 и 1999 годов рождения являются местными жителями. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в исправительных учреждениях.

"Основной фигурант был задержан в течение первых суток. Задержание оставшихся двух произведено вчера. Сейчас все трое водворены в изолятор временного содержания.

Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественного доказательства", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Расследование проводится по трем статьям УК РК: "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство с применением оружия".

Напомним, что в ночь на 23 июля в больницу Есика с огнестрельными ранениями доставили молодых людей 18 и 30 лет, один из них скончался.

Позже полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980679-esche-dvoih-podozrevaemyh-zaderzhali-posle-smertelnoy-perestrelki-v-esike/