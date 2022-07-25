Перестрелка в Алматинской области: задержан подозреваемый

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В Есике задержали одного из участников перестрелки. 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, проходит по делу как основной фигурант, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый является местным жителем. Сейчас он задержан и помещен под стражу в ИВС Енбекшиказахской районной полиции.

"Произведено задержание мужчины 1992 года рождения, который обоснованно подозревается в причастности к этому преступлению. Он ранее судим. Сейчас содержится под стражей.

Досудебное расследование проводится по трем статьям УК РК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Хулиганство с применением оружия". Также продолжаются оперативные мероприятия, направленные на поимку остальных участников инцидента", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, 22 июля жителей Есика напугали звуки ружейных выстрелов. В ту же ночь в местную больницу с огнестрельными ранениями доставили двух мужчин 18 и 30 лет, один из которых скончался на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980066-perestrelka-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyy/