Один из раненых в перестрелке умер в Алматинской области

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Один из раненых в перестрелке, произошедшей накануне в городе Есике, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ночь с 22 на 23 июля в Енбекшиказахскую районную больницу, расположенную в Есике, доставили двух мужчин 1992 и 2004 года рождения.

Оба пациента были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. У них диагностировали огнестрельные дробовые ранения и множественные травмы", - рассказали в ведомстве.

В управлении здравоохранения Алматинской области отметили, что врачи провели пострадавшим экстренные операции. Но, несмотря на все усилия, один мужчина сегодня днем скончался.

"В отношении второго больного продолжается интенсивная терапия. Он находится в реанимации, так как его состояние все еще остается очень тяжелым", - пояснила пресс-секретарь ведомства Ляйлим Аубакирова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Есике произошла перестрелка. С места происшествия в больницу с огнестрельными ранениями доставили местных жителей 18 и 30 лет. Полицейские проводят мероприятия по установлению личностей и задержанию подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979906-odin-iz-ranenyh-v-perestrelke-umer-v-almatinskoy-oblasti/