Перестрелка произошла в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

В городе Есике Енбекшиказахского района произошла перестрелка. С места происшествия в больницу доставили раненых. Зарегистрировано уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Отмечается, что стрельба произошла в ночь с 22 на 23 июля. По некоторым данным, ранены двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии.

Как рассказали в ДП Алматинской области, 22 июля в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на улице в Есике были слышны звуки выстрела.

В ходе проверки факт подтвердился. Выяснилось, что в приемный покой больницы с огнестрельными ранениями доставили местных жителей 18 и 30 лет.

"Данный факт зарегистрирован по ст.24 ч.3, 99 ч.2 п.1, 9 УК РК (Покушение на убийство) и начато досудебное расследование", - пояснили в ДП Алматинской области.

В настоящее время стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Ход расследования взят на особый контроль руководством ДП региона.

Напомним, ранее вооруженный конфликт произошел в Талгаре. В результате один человек погиб, другой был ранен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979890-perestrelka-proizoshla-v-almatinskoy-oblasti/