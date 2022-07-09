Парень умер после потасовки на "Алтын Орде": подозреваемого задержали

Подозреваемый. Фото: ДП Алматинской области

Полиция задержала второго участника смертельной потасовки на рынке "Алтын Орда". Подозреваемым оказался 28-летний житель Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан на территории соседней Жамбылской области и доставлен в Карасайское районное управление полиции. Как выяснилось, уголовное дело переквалифицировано с грабежа на более тяжкую статью.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятии был установлен 28-летний подозреваемый, которым оказался уроженец Жамбылской области. В настоящее время мужчина задержан и содержится в изоляторе временного содержания Карасайской районной полиции.

Уголовное расследование проводится по ст.192 ч.3 п.1 УК РК (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Напомним, 14 июня на рынке "Алтын Орда" произошел конфликт между двумя парнями. Один из них обвинил другого в краже телефона. Подозреваемый дважды ударил оппонента и скрылся. Видео потасовки появилось в соцсетях.

Накануне стало известно, что 23-летний пострадавший скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977692-paren-umer-posle-potasovki-na-altyn-orde-podozrevaemogo-zaderzhali/