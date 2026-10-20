Ученые рассказали о пользе чтения для здоровья мозга

Чтение художественных книг для удовольствия улучшает память, снижает уровень стресса и защищает от деменции, об этом пишет портал SciTechDaily.

Ученые из Кембриджского университета и фонда The Queen's Reading Room провели научный обзор, чтобы выяснить влияние любительского чтения на работу мозга. Согласно их выводам, регулярное погружение в книги связано с улучшением когнитивных функций, снижением симптомов тревожности и более здоровым сном.

Анализ данных крупного исследования с участием 10 000 детей показал, что привычка читать с раннего возраста позитивно влияет на внимание, рабочую память и успеваемость в школе.

Позитивные изменения наблюдаются и у взрослых. Данные томографии показывают, что у людей, регулярно читающих книги, фиксируется больший объем серого вещества и более плотные связи в зонах мозга, отвечающих за языковые навыки, самоконтроль и эмоции.

Кроме того, исследования связывают регулярное чтение книг и газет в пожилом возрасте со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 33%. Специалисты отмечают, что даже пяти минут чтения в день достаточно, чтобы снизить уровень стресса на 20%.

Дополнительную пользу приносит чтение в группах и книжных клубах, так как оно сочетает умственную активность с социальным взаимодействием.

Авторы работы подчеркивают, что позитивный эффект дают не только классические романы, но и комиксы, графические романы или литература по интересам. По мнению исследователей, популяризация чтения для удовольствия поможет поддерживать психологическое здоровье людей в любом возрасте.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.