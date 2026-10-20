Медведев заявил, что Россия и США останутся системными противниками на десятилетия
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Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед, заявил Дмитрий Медведев. Он назвал страны "системными противниками", передает NUR.KZ.
Россия и США останутся системными противниками, несмотря на решение президента США Дональда Трампа отложить применение ряда санкций. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в публикации во "ВКонтакте".
"Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками", - написал он.
Медведев назвал закон имени американского сенатора Линдси Грэма "системным русофобским актом американских элит" и допустил, что с этими ограничениями будут жить даже будущие поколения россиян.
"В условиях его применения будут жить наши внуки", - написал зампред Совбеза.
А решение Трампа отложить введение ограничений Медведев назвал проявлением "известного мужества" накануне сложных для республиканцев выборов в конгресс США.
Российский политик также заявил, что закон Грэма противоречит праву и ущемляет интересы России и ее граждан. По его словам, временные исключения из санкций будут использоваться для получения уступок от Москвы по различным вопросам.
В качестве примера Медведев привел поправку Джексона - Вэника, которая действовала в США почти 40 лет. Она ограничивала торговые отношения со странами, препятствовавшими свободной эмиграции, прежде всего с Советским Союзом, и не позволяла предоставлять им режим наибольшего благоприятствования.
"Помню, как "лучший друг" Трампа Обама в разговорах со мной ставил себе в заслугу использование "вейвера" по замшелому закону Джексона - Вэника, а потом и отмену последнего. Это было через 35 лет после его принятия. Так что эта история очень надолго и переживет не одно поколение политиков", - добавил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445144-medvedev-zayavil-chto-rossiya-i-ssha-ostanutsya-sistemnymi-protivnikami-na-desyatiletiya/
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