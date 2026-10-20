СМИ: Пашинян уволил топ-чиновника после того, как по ошибке назвал Жапарова президентом Казахстана (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по ошибке назвал Садыра Жапарова президентом Казахстана. Чиновник, причастный к подготовке текста речи, был уволен, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, ссылаясь на армянские СМИ, инцидент произошел 17 октября, когда президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Ереван для участия в климатической конференции COP 17.

"Прежде всего я хотел бы приветствовать президента Казахстана Садыра Жапарова, вернувшегося в Армению", - сказал Никол Пашинян, зачитывая текст по бумаге.

Отмечается, что и во время выхода к прессе он несколько раз назвал Садыра Жапарова главой Казахстана.

По данным журналистов, после мероприятия премьер выразил недовольство случившимся и уволил главу протокольной службы Гагика Ванояна. Он занимал этот пост с декабря 2022 года.

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