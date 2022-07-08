Младший брат Абэ заявил, что экс-премьеру Японии делают переливание крови

Синдзо Абэ госпитализируют в больницу. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Министр обороны Японии и младший брат раненого экс-премьера страны Синдзо Абэ Нобуо Киси заявил, что в настоящее время делается "все возможное для спасения его жизни", передает РИА Новости.

"Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", – сказал Нобуо Киси.

Кроме того, он отказался комментировать информацию о том, что на Абэ совершил нападение бывший служащий морских сил самообороны Японии.

Ранее стало известно, что нападение на Синдзо Абэ было совершено во время уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник выстрелил дважды, после чего Абэ потерял сознание. Его госпитализировали в больницу Университета Нара.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что состояние бывшего премьера Синдзо Абэ остается тяжелым. СМИ сообщили, что политик не подает признаков жизни после покушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977591-mladshiy-brat-abe-zayavil-chto-eks-premeru-yaponii-delayut-perelivanie-krovi/