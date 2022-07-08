СМИ: Экс-премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни

Синдзо Абэ. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на японские СМИ сообщил, что бывший премьер-министр Синдзо Абэ не подает признаков жизни после покушения в японском городе Нара.

Тем временем ТАСС со ссылкой на "Споцу хоти" пишет, что экс-премьеру делают переливание крови.

Напомним, Абэ в 11:30 часов по местному времени (08:30 часов по Нур-Султану) выступал на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. Во время его речи дважды раздался выстрел, после чего бывший премьер Японии потерял сознание.

Позже в больнице Университета Нара подтвердили, что Абэ был доставлен к ним.

Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления. Им оказался житель города Нара Тэцуя Ямагами, который три года служил в военно-морских силах самообороны Японии. Он заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977577-smi-eks-premer-yaponii-sindzo-abe-ne-podaet-priznakov-zhizni/