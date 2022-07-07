Оглашен приговор по делу о захвате аэропорта в Актобе

Аэропорт Актобе. Фото: instagram.com/aktobe_airport_official

Троих жителей Актобе обвиняли в нападении и захвате аэропорта во время январских событий. Они предстали перед судом. По делу оглашен приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Все трое свою вину признали и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение.

Суд признал их виновными по ст.269 ч.1 УК РК (Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват) и приговорил к 3,5 годам ограничения свободы каждого.

"Следствием подсудимые обвинялись в том, что они 5 января текущего года в поддержку участников акции протеста, вызванного повышением цен на сжиженный газ, прибыли в аэропорт и, угрожая руководителю воспрепятствованием входу и выходу посетителей, а также повреждением здания и помещений аэропорта, потребовали и приостановили авиарейсы во всех направлениях.

В результате чего АО "Международный аэропорт имени Молдагуловой" был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 миллион 672 тысячи тенге. Ущерб этот возмещен в полном объеме", - пояснили в Актюбинском областном суде.

Напомним, ранее аким региона Ондасын Уразалин раскрыл подробности захвата аэропорта. Он сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977260-oglashen-prigovor-po-delu-o-zahvate-aeroporta-v-aktobe/