Две женщины стали жертвами стрельбы у церкви в США

Место происшествия. Фото: twitter.com/kumarsubodh_

Недалеко от церкви "Краеугольный камень" в городе Эймс в американском штате Айова мужчина застрелил двух женщин, передает Des Moines Register.

Издание со ссылкой на полицию пишет, что нападавший совершил самоубийство.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июня вечером на парковке у церкви, где проходило мероприятие с участием сотни людей.

Полиция отметила, что не может раскрыть подробности происшествия, так как расследование все еще продолжается.

Ранее в здании медцентра в американском городе Талса, штат Оклахома произошла стрельба. Жертвами происшествия стали четыре человека. Не менее 10 человек получили ранения.

В конце мая в американском штате Оклахома в результате стрельбы на фестивале в честь дня повиновения, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

В начальной школе Робба города Ювалде в американском штате Техас произошла также стрельба. Жертвами происшествия стали 21 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972402-dve-zhenschiny-stali-zhertvami-strelby-u-tserkvi-v-ssha/