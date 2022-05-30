Один человек погиб и семеро ранены при стрельбе на фестивале в США

Иллюстративное фото: Luiz C. Ribeiro/for New York Daily News

В американском штате Оклахома в результате стрельбы на фестивале в честь дня повиновения, погиб один человек, еще семеро получили ранения, передает ABC News.

Как сообщает Бюро расследований штата Оклахома, на фестивале присутствовало около 1500 человек. Жертвой происшествия стала 39-летняя афроамериканка. Семь человек получили ранения, среди пострадавших есть девятилетний мальчик.

По словам свидетелей происшествия, сначала произошла ссора, затем началась стрельба. Шериф округа Маскоги также был на фестивале и сразу же оказал помощь пострадавшим.

Отмечается, что подозреваемый задержан. 26-летний Скайлер Бакнер пришел в полицию с повинной.

День повиновения – национальный день памяти США, посвященный памяти погибших военных.

Накануне в начальной школе Робба города Ювалде в американском штате Техас произошла стрельба. В происшествии погиб 21 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971604-odin-chelovek-pogib-i-semero-raneny-pri-strelbe-na-festivale-v-ssha/