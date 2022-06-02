Четыре человека погибли при стрельбе в здании медцентра в США

Полиция на месте происшествия. Фото: twitter.com/TulsaPolice

В здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома произошла стрельба. Жертвами происшествия стали четыре человека, передает CNN.

Заместитель начальника полиции Эрик Далглиш заявил на пресс-конференции, что стрелок также мертв.

В полиции сообщили, что пока не установили личность стрелявшего. Однако он был описан как чернокожий мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, передает CBS News. У него были обнаружены винтовка и пистолет.

Капитан полицейского управления Талсы Ричард Меленберг рассказал журналисту CNN, что количество раненых в результате стрельбы составляет не менее 10 человек.

Отмечается, что полиция не разглашает дополнительную информацию из-за продолжающегося расследования на месте происшествия, а также расследований, которые ведутся в других местах.

Ранее в американском штате Оклахома в результате стрельбы на фестивале в честь дня повиновения, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972142-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-strelbe-v-zdanii-medtsentra-v-ssha/