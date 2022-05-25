Стрельба в начальной школе в Техасе: погибли 18 детей и трое взрослых

Школа, где произошла стрельба. Фото: ALLISON DINNER/AFP via Getty Images

В начальной школе Робба города Ювалде в американском штате Техас произошла стрельба. Жертвами происшествия стали 18 детей и трое взрослых, передает CNN.

Подозреваемым оказался 18-летний Сальвадор Ромас. По предварительным данным, он был убит полицейскими. Правоохранительные органы сообщают, что стрелок действовал в одиночку.

Издание со ссылкой на сенатора штата Роланда Гутьерреса пишет, что нападавший, перед тем, как открыть стрельбу в школе, выстрелил в свою бабушку, ее госпитализировали в больницу.

Больница в Сан-Антонио сообщила в Facebook, что они получили двух пациентов в критическом состоянии – женщину 66 лет и девочку 10 лет.

Официальные лица сообщают, что подозреваемый подъехал к школе на автомобиле и вошел в здание, вооруженный пистолетом и, возможно, винтовкой. После стрельбы он забаррикадировался в здании школы.

Отмечается, что в этой школе учатся дети от семи до 10 лет. Всего в ней обучались 535 учеников.

Ранее в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. В результате нападения погибли 11 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970874-strelba-v-nachalnoy-shkole-v-tehase-pogibli-18-detey-i-troe-vzroslyh/