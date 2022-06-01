МВД: В Кызылорде украли ювелирные украшения на 300 млн тенге во время январских беспорядков

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О крупной краже ювелирных украшений из ломбарда в Кызылорде в ходе массовых беспорядков в январе сообщил представитель МВД на брифинге в СЦК – среди украденного более 200 изделий на сумму более 300 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Кызылорде задержаны четверо местных жителей, которые в ходе массовых беспорядков из помещения ломбарда похитили ювелирные изделия на сумму более 300 млн тенге.

В ходе расследования по месту жительства подозреваемых изъято 202 наименования ювелирных изделий, которые возвращены потерпевшему", – сообщил начальник следственного отдела МВД Санжар Адилов.

По информации ведомства, подозреваемые взяты под стражу – расследование завершено. Изъятое похищенное имущество оценили в 342,1 млн тенге.

Напомним, что сегодня в Генеральной прокуратуре также сообщили, что более 300 граждан уже осуждены за участие в январских событиях, еще более 500 человек остаются подозреваемыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972089-mvd-v-kyzylorde-ukrali-yuvelirnye-ukrasheniya-na-300-mln-tenge-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov/